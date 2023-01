Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz son 'oficialmente' pareja

El joven Brooklyn Beckham (17) y la actriz Chloë Grace Moretz ( 19) son oficialmente de nuevo pareja después de poner punto final a su relación el pasado mes de septiembre. En esta ocasión los dos jóvenes han decidido dar un paso más juntando a sus familias el pasado fin de semana en Los Ángeles para disfrutar juntos de una agradable comida en la que estuvieron presentes los padres de Brooklyn, David y Victoria Beckham, y sus hermanos pequeños, Romeo y Cruz, además de la madre de la intérprete, Teri.

"Chloë y Brooklyn son oficialmente pareja. Se les veía muy cómodos reuniendo a sus familias. Chloë no paró de acariciarle el pelo a Brooklyn y de apoyar la cabeza sobre su hombro, y él hizo lo mismo. Victoria estaba haciendo un gran esfuerzo con Chloë: se sentó a su lado y estuvo hablando con ella mucho tiempo, era evidente que estaba muy interesada en descubrir más cosas sobre ella", explicó una fuente al periódico The Sun.

Parece que Chloë ha cambiado de idea en lo que respecta a su vida sentimental, ya que hace unas semanas afirmaba que no tenía tiempo para involucrarse en una relación en esta etapa de su carrera.

"En realidad no tengo ningún plan, ahora mismo no quiero nada de eso. No tengo tiempo en ese sentido. Quiero estar con alguien con un espíritu aventurero y que quiera hacer cosas. Que ni se le ocurra llevarme al restaurante Nobu a comer nigiri. Puedo ir yo solita a Nobu. No necesito que alguien me lleve allí", explicaba la joven actriz en una entrevista a la revista Complex.

Por: Bang Showbiz