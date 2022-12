Brad William Henke, actor de la serie 'The Orange Is The New Black', murió a sus 56 años

El actor estadounidense Brad William Henke, conocido por conformar el elenco de la serie 'Orange Is The New Black' fue hallado sin vida el pasado 29 de noviembre a sus 56 años. Según fuentes cercanas al medio TMZ el actor y también deportista falleció mientras dormía.

"Brad Henke era un hombre increíblemente amable de energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia.": dijo Matt DelPiano, representante del actor a través de su cuenta de Instagram.

Antes de convertirse en una estrella de la actuación, Henke jugó con la NFL desde el 1989, se retiró del futbol americano en el 1994 por motivo de algunas lesiones y cirugías que le realizaron en uno de sus tobillos.

Sus comienzos en la actuación se dieron como imagen para algunos anuncios publicitarios, gracias a estos tuvo participación en producciones como 'The Amateurs', 'Sherrybaby', 'Must Love Dogs y Fury', 'October Road', 'Around June' y 'World Trade Center'.

En la pantalla grande llegó con las películas de: 'Corazones de Acero', 'Arkansas', 'the Stand', 'Fragmentado'. 'The Tank' y muchas más. Pero sin duda, su trabajo en la serie 'The Orange Is The New Black' fue la producción con la que el actor se volvió popular gracias a su interpretación de Desi Psicatella.

Aunque su familia confirmó el fallecimiento del actor no se han revelado los detalles sobre las causas y la noticia sigue en desarrollo.

