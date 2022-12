Esposa de Jason David Frank reveló la causa de la muerte de la estrella de los 'Power Rangers'

El pasado 20 de noviembre se anunció la muerte del actor Jason David Frank , reconocido por ser quien le dio vida a uno de los personajes de la serie estadounidense 'Mighty Morphin Power Rangers'. Inicialmente el diario TMZ apuntaba que el actor se había quitado la vida, pero fue su esposa quien habló sobre lo sucedido.

Tammie Frank, esposa del actor quien tenía 49 años, habló con la revista People para aclarar los rumores sobre su relación y manifestó que algunos medios de comunicación se apresuraron en revelar las causas sobre la muerte de Jason. Así mismo, contó que el hombre había tenido problemas de salud mental y depresión anteriormente.

"Mi esposo era Jason David Frank, quien trágicamente perdió su vida por suicidio la semana pasada. Mientras que Jason era un nombre conocido para algunos, nosotros vivimos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otro. Me ha impactado y entristecido increíblemente ver a los medios que han volteado mi tragedia familiar en un cuento chino. Desde la muerte de Jason, he sido acosada online y ya no soporto ver el buen nombre de mi esposo difamado": expresó Tammie.

Durante la conversación la mujer también recordó el día en que su esposo se quitó la vida, el hecho ocurrió la noche del 19 de noviembre y agregó: "Se suponía que iba a ser una escapada divertida de fin de semana y, en cambio, perdí al amor de mi vida. Jason era un buen hombre, pero no carecía de demonios. Era humano, como el resto de nosotros".

Tammie contó que se habían separado porque el año pasado a causa del fallecimiento repentino de su hija y quien ayudó a criar Jason David comenzaron a discutir con frecuencia, sin embargo, esa noche se reunieron para reforzar la relación.

"Bailamos y nos quedamos en el evento hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo estábamos teniendo una conversación sincera y emotiva en su habitación. Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo. Debo haber estado fuera no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a tocar la puerta sin obtener respuesta. Toqué repetidamente y seguí llamando por su nombre para abrir la puerta".

Al finalizar la conversación Tammie agradeció a todos los seguidores del 'Green Ranger' por los mensajes de apoyo y también pidió que no siguieran con los rumores sobre su familia. "Solo pido simpatía y comprensión durante este momento difícil": concluyó.