¿Brad Pitt y Jennifer Aniston se encontraron en Italia?

Otros medios de comunicación se han dedicado a indagar más sobre este rumor y lo han desmentido, lo que podría resultar siendo solo un chisme.

Se comprobó que esto podía ser falso ya que Aniston terminó de grabar la película 'Murder Mystery' en Italia y Pitt se encuentra rodando al mismo tiempo con Quentin Tarantino en Los Ángeles la cinta 'Once Upon A Time In Hollywood'. Además, no se tiene registro fotográfico de este supuesto encuentro de la pareja, y es algo imposible ya que son reconocidas celebridades.

Los representantes de ambos se pronunciaron al respecto y terminaron de desmentir este hecho, pues los dos aseguraron que esto son ideas que solo están en la imaginación de la gente y los medios.

