¡Bon Jovi se confiesa! Dice que venció sus 'demonios' gracias a su mujer Dorothea

El cantante Jon Bon Jovi y su banda han protagonizado este mes un esperado regreso a la escena musical que parece demostrar que, tras la abrupta salida del guitarrista Richie Sambora en el año 2013, las aguas han vuelto a su cauce para el exitoso grupo, pero lo cierto es que el intérprete revela ahora que solo pudo recobrar la normalidad tras semejante contratiempo gracias al apoyo incondicional de su mujer Dorothea.

"Fue un período muy convulso, la verdad, de mucha oscuridad para nosotros. Yo concretamente atravesé un período muy difícil porque tenía la impresión de que tenía que soportar una carga demasiado pesada para mí. Lo que pasó es que un día Richie dijo que ya no venía a trabajar [en medio de una gira mundial] y todo se nos vino abajo. Si no hubiera sido por ella [mi esposa] no sé si habría sido capaz de vencer a mis demonios", reveló al diario The Daily Mirror.

Más allá de la inestimable ayuda que le brinda en el terreno profesional, Jon Bon Jovi se deshace en halagos hacia su esposa por haber sido capaz de "aguantar" tantos años de matrimonio -la pareja tiene cuatro hijos, Stephanie, Jesse , Jacob y Romeo- teniendo en cuenta la vida nómada que el roquero se ha visto obligado a llevar a consecuencia de su intensa carrera artística.

"Es una mujer muy inteligente y organizada. Me ha dado cuatro hijos maravillosos y ha tenido la suerte de que yo, como padre, no la he cagado demasiado. Es una persona leal y cariñosa, y ahora hemos llegado a ese punto en el que ya ni siquiera se preocupa por mí cuando tengo que salir de gira, porque nos conocemos a la perfección. Creo que somos la pareja perfecta para ser considerados el próximo gran matrimonio de la escena del rock", reveló en tono jocoso.

Los dos enamorados han llegado a un nivel de confianza absoluto que les permite disfrutar de una sólida vida en común al tiempo que mantienen su propia parcela de independencia, necesarias ambas para encontrar el equilibrio que explica el éxito de su largo matrimonio.

"Lo mejor que puedes hacer cuando confías plenamente en la otra persona es ser totalmente sincero y poder decirle: '¿Quieres que nos emborrachemos juntos? Venga, toma la botella'. O preguntarle: '¿Te importa si destrozo el coche esta noche? Venga, de acuerdo, pero vuelve a casa antes de las seis'. Lo que quiero decir es que es importante que cada uno tenga su propio espacio, eso es fundamental, pero también lo es que la otra persona pueda estar tranquila sabiendo que estás bien", reflexionó el artista.