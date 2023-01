Blanca Suárez niega que sus fotografías en bikini hayan sido retocadas

A la actriz Blanca Suárez no le han sentado nada bien los comentarios sobre los múltiples retoques que habrían realizado a su figura para las fotografías de la última campaña de bañadores de la marca Women'secret. En concreto, muchos han apuntado que en las imágenes la intérprete luce mucha menos cadera de la que tiene en realidad, algo que ella ha negado ahora afirmando que su cuerpo es resultado de lo duro que trabaja en el gimnasio y no de la 'magia' del Photoshop.

"Sí, esta mañana nada más levantarme también me photoshopearon... Venga, anda ya por favor. No soy Hulk, pero me lo he currado", aseguró irónicamente Blanca en su cuenta de Instagram junto a una foto suya posando en ropa interior nada más salir de la cama.

Publicidad

Aunque Blanca ha defendido la naturalidad de su posado en sus redes sociales, muchas otras celebridades han utilizado ese mismo medio para ser las primeras en denunciar haber sido 'víctimas' del Photoshop. Una de las últimas en hacerlo fue Imna Cuesta, que decidió quejarse públicamente tras ser incapaz de reconocerse en la portada de una revista.

"Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal. Imagino que era necesario resaltar el azul cobalto del vestido, quitar algunos pliegues del mismo y subir los niveles de luz para hacer brillar más mi piel, pero no entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión", se quejaba la actriz en su Instagram.

Por: Bang Showbiz