Bernardo Flores, actor de Pasión de Gavilanes, contrajo matrimonio con Sury Sadai Vaughn

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, el reconocido actor e intérprete de Juan David Reyes en Pasión de Gavilanes , Bernardo Flores , confirmó que oficialmente es esposo de Sury Sadai Vaughn , a quien decidió pedirle matrimonio en julio de este año.

En los reels que ha publicado en la red social se logra ver cómo disfruta del día más importante de su vida junto a varios amigos. Adicionalmente, no desaprovechó la oportunidad para postear un video con la canción de Ed Sheeran 'Perfect' en donde aparece cruzando por primera vez la puerta de la habitación mientras carga a su esposa.

"Esa sensación de llegar recién casados al hotel", fue el mensaje que escribió en la grabación. Con tan solo poco tiempo de publicado, el clip cuenta con más de 70 mil 'me gusta', lo que rápidamente ha llamado la atención de diferentes usuarios de Internet que no han dudado en dejarles mensajes de felicitaciones.

"De nuevo, muchas felicidades mi Berny y Dios bendiga siempre su matrimonio, les deseo de todo corazón que su amor dure eternamente", "es bonito que muestres tus videos con tus seguidores, sin embargo, disfruta este momento con ella y desconéctate", "hacen una hermosa pareja❤️", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos.



¿Quién es Sury Sadai Vaughn?