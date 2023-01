Belinda arremete contra una cadena de radio por 'ignorar' al público latino

La reciente noticia de que el conglomerado de emisoras de radio musical SiriusXM había decidido prescindir de la mayor parte de sus canales dedicados a los diversos estilos latinos no ha sentado nada bien a la cantante Belinda , hasta el punto de que la mexicana se ha lanzado a las redes sociales para animar a sus seguidores a unirse a una campaña viral de protesta.

"¿Por qué SiriusXM solo tiene ahora dos emisoras latinas cuando la comunidad hispana es la principal minoría étnica en Estados Unidos? SiriusXM ha dicho al diario Wall Street Journal que nadie se ha quejado tras la decisión y eso no es verdad", expresó la popular artista en su cuenta de Twitter.

La popular artista también ha compartido en su perfil el enlace a un blog llamado 'Más música latina en SiriusXM' que se ha convertido en el principal foro donde se concentran las quejas en contra de la medida tomada por la compañía. De esta forma, la estrella del pop se ha erigido en portavoz oficiosa de una movilización que, asimismo, amenaza con iniciar un boicot contra la cadena que podría llevarle a perder un gran número de oyentes hispanohablantes.

Aunque la empresa anunció en su momento que las emisoras 'Águila' (música tradicional mexicana), 'La Kueva' (rock alternativo), 'Rumbón' (dedicada a los ritmos tropicales) y 'Luna' (jazz latino) no iban a desaparecer de su oferta de servicios, sino que únicamente se encontrarían disponibles a través de internet, muchos de sus todavía clientes no han dejado de expresar su frustración ante la idea de que ya no podrán escuchar su música favorita a través de los sistemas de radio por satélite con los que cuentan sus vehículos.

"Necesito canales en español, pero no en las aplicaciones o en internet, los quiero en mi coche. No quiero tener que invertir más dinero para poder acceder a la radio online desde mi coche. Voy a cancelar mi suscripción", escribía recientemente un tuitero, mientras que otros internautas han sugerido que la decisión tomada por SiriusXM podría estar ligada a actitudes racistas y discriminatorias. "¿Por qué no se dice directamente que esto es racismo? No me puedo creer que hayan quitado 'Águila' de SiriusXM y otras estaciones latinas. Estoy muy enfadada", apuntaba en otro mensaje una usuaria llamada Jessica García.

