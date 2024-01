Barbie Colombiana aseguró ver demonios y brujas mientras asistía a una misa de sanación

La famosa influencer Tatiana Murillo , conocida como la Barbie Colombiana en el mundo digital, llamó la atención en las plataformas al revelar que presenció un suceso paranormal mientras atravesaba por uno de los momentos más complejos de salud.



¿Qué experiencia paranormal vivió Tatiana Murillo?

La noticia la dio a conocer a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge más de 400 mil seguidores. Según informó, asistió a una misa de sanación porque estaba presentando varios problemas de salud como gastritis y ansiedad. Luego de pasar la noche en el hospital, la joven decidió recurrir a un padre.

“Esperé durante cuatro horas la misa y siete horas para hablar con el sacerdote”, explicó. Asimismo, confesó que en la visita se le presentaron “demonios, espíritus y brujas”, haciéndola llorar de miedo.

Cabe aclarar que Murillo afirmó que durante esta crisis contó con el acompañamiento de su familia y su mejor amiga, quien estaba pendiente de su estado a través de una llamada telefónica.

“Solo con verme, el padre me dijo que mi corazón era bueno y lloré porque me hicieron dudar si lo era… También explicó que mi ansiedad mejoraría si aprendía a soltar y solté. Dijo que no necesitaba demostrarle nada a nadie cuando Dios sabe qué hay en mi corazón”, señaló.

Luego del emotivo encuentro, Murillo aseguró que pudo conciliar el sueño durante 10 horas, logro que no había podido alcanzar hace aproximadamente dos semanas. Por último, la Barbie Colombiana también aprovechó el espacio en la red social para confesar que se siente mucho mejor y que espera alejarse de los remordimientos y las culpas.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas para dar a conocer su opinión al respecto, pues mientras unos aseguran que este tipo de cosas sí pueden ocurrir en las misas de sanación, otros simplemente afirman que está buscando la manera de llamar la atención de sus seguidores.

Tatiana hace poco confirmó que está dispuesta a cumplir sus sueños en este 2024 y eso incluye comprometerse y llegar al altar próximamente, pues siente que se encuentra preparada para dar un paso más en su vida amorosa.