Astrónomos descubren posibles indicios de vida en Venus

Un equipo de astrónomos descubrió moléculas de fosfina en las nubes de Venus, hallazgo que ha sorprendido a la comunidad científica y significa el inicio de nuevas investigaciones sobre posible existencia de vida extraterrestre. Ahora todas las miradas se han volcado sobre este planeta, que durante años fue ignorado por la NASA.

De acuerdo con la BBC, el gas fosfina solo se produce en la tierra y suele asociarse con la vida ya que se encuentra en los microbios que viven en las entrañas de los animales, aunque también es posible identificar esta sustancia en ambientes que presentan niveles reducidos de oxígeno como los pantanos.

El gran descubrimiento fue dado a conocer en un artículo de la revista Nature Astronomy, sus autores han manifestado que aún no hay claridad sobre la proveniencia del gas, ya que en este planeta no hay excremento de animales ni industrias que se dediquen a la fabricación de fosfina y por tanto, aún no hay pruebas sólidas para hablar de vida en Venus.

La profesora Greaves en cooperación con sus colegas identificó por primera vez la presencia del gas gracias al telescopio James Clerk Maxwell en Hawái; sin embargo, el hallazgo fue confirmado en Chile con el telescopio Atacama.

No será fácil confirmar si existe o no vida en Venus, ya que para lograrlo sería necesario acercarse al planeta para medir la fosfina y esto tendría un grado dificultad muy alto, pues la atmosfera de Venus está formada por polvo de azufre y ácido sulfúrico producido por erupciones volcánicas, lo que significa que podría derretir cualquier nave espacial.

Imgánes de los telescopios Maxwell y Atacama Large Millimeter Array.

BBC