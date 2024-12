Así reaccionó Billie Eilish cuando un fan le arrojó un objeto a la cara en plano concierto

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense que alcanzó la fama en 2015 y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos musicales más influyentes de su generación y ha logrado crear una comunidad que le demuestra su fidelidad en todo sentido, en especial en sus giras. La joven se encuentra realizando su gira 'Hit me hard and soft' en Estados Unidos, pero durante uno de sus espectáculos vivió un momento incómodo.

Billie Eilish fue impactada en su rostro con un objeto en pleno show

Todo sucedió el 13 de diciembre mientras la intérprete de 22 años se hallaba interpretando el tema 'What Was I Made For?' en el Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, cuando alguien del público le arrojó lo que aparenta ser un collar o pulsera que le dio en el rostro, un incidente que fue registrado en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Tal como se observa en dichas imágenes que se volvieron virales rápidamente, la cantante se detuvo por un momento e hizo una mueca de incomodidad, para acto seguido continuar con la interpretación de la canción de la película y éxito de taquilla 'Barbie', la cual la hizo merecedora de un premio Oscar, a la vez que arrojó a un lado el objeto.

La cantante inició en septiembre pasado su gira 'Hit Me Hard and Soft', la cual proseguirá a partir de febrero en Australia y Europa. En anteriores oportunidades ya se refirió a los objetos que le arrojan sus seguidores durante algunos de sus recitales, lo cual reconoce suele ser a modo de muestras de cariño, pero es algo que ocurre desde hace años y "puede ser peligroso", como le dijo en 2023 al medio especializado The Hollywood Reporter. -EFE

Quién es Billie Eilish

Billie Eilis nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. Su estilo único, que mezcla géneros como el pop alternativo, el electropop y el dark pop, junto con su estética visual distintiva, la ha llevado a ganar múltiples premios, incluidos varios Grammys, un Globo de Oro y un Oscar por su canción para la película de James Bond 'No Time to Die'. Con tan solo 22 años, Eilish se ha posicionado como una voz de su generación, destacándose por sus letras introspectivas y su capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia.