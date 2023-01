Así nació el amor entre Manuela y Shadi, del 'Desafío Súper Humanos'

Manuela y Shadi hablaron en exclusiva con la Revista Vea, en donde contaron que cuando competían en 'El Desafío', a ninguno de los dos le pasó por la cabeza la idea de llegar a algo romántico: "No sé cómo hacen los que ter­minan en pareja en un reality, donde se está sin comer ni bañarse. A uno no le inspira nada más que compe­tir", cuenta Shadi. Por su parte, Ma­nuela confiesa que si se fijó en él fue por pura estrategia, pues tampoco había tiempo para pensar en si le gustaba o no su contendor.

Las cosas cambiaron cuando lle­garon a Bogotá, al finalizar el reality, pues ambos fijaron su residencia en la capital. Apenas llegó a Colombia, Manuela terminó una relación que había dejado en suspenso al irse a grabar, mientras que Sha­di, quien estaba radicado en Estados Unidos, llevaba dos años sin novia.

La cercanía que la pareja em­pezó a vivir al dictar talleres y charlas sobre bullying en cole­gios y empresas hizo que em­pezaran a verse de forma dis­tinta. "En 'El Desafío' lo vi vuelto nada, con uniforme, y aquí ya lo vi arreglado, vestido. Empecé a darme cuenta de que tenía­mos muchas cosas en común. Nuestro amor por el deporte, la intención de ayudar a otros, metas parecidas, el gusto por la alimentación sana, ninguno de los dos come carnes rojas ni azúcares ni lácteos, en fin, mil cosas empezaron a unirnos", re­cuerda Manuela.

A Shadi su hoy novia siem­pre le ha parecido muy hermo­sa, pero teniéndola cerca empe­zó a descubrir que iba más allá: "No solo es linda, me atrae su inteligencia. Es una mujer emprendedora, inteligente y con esa iniciativa".

El pasado 10 de septiembre, comenzaron en firme su noviazgo, y aun­que saben que ha pasado poco tiempo, están seguros de que si se atrevieron a empezar algo es porque ambos piensan en una relación seria: "No digo que nos vayamos a casar, apenas nos estamos conociendo, pero la idea es seguir juntos y llevar una relación formal", comenta él. "Queremos seguir creciendo como pareja, con nuestro em­prendimiento y crecer sin afa­nes", complementa Manuela.

