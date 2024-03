Así luce la niña de La Voz Kids a la que Fanny Lu le preguntó en qué año estaba, ¿recuerdas el meme?

A propósito de la Recta Final de La Voz Kids 2024, muchos usuarios de Internet están recordando los momentos más graciosos que han tenido lugar en otras ediciones, tal es el caso de la cuarta temporada, que e caracterizó por poseer un momento bastante gracioso entre Fanny Lu y una participante identificada como Juliana Camargo, quien los visitaba desde Bogotá.



¿Recuerdas el meme de la presentación?

El divertido encuentro se llevó a cabo durante las Audiciones a Ciegas, cuando la pequeña interpretó el exitoso tema musical ‘Locked out of heaven’ en frente de la caleña,Andrés Cepeda y Sebastián Yatra. Pese a que no logró pasar a la siguiente fase de la producción, sí se quedó inmortalizada en la memoria de los televidentes gracias a su inocencia.

Mira también: Laura Tobón canta en La Voz Kids y sorprende a los Entrenadores con su talento

Al encontrarse con la menor en el gran Diamante del programa, los Entrenadores la felicitaron por ser tan valiente de exponer su talento delante de millones de personas; sin embargo, lo que en realidad se robó las miradas de todos fue cuando le preguntaron por sus datos personales.

Luego de cuestionarla por su nombre y de dónde provenía, Fanny Lu le preguntó en qué año estaba, refiriéndose al grado escolar; no obstante, la niña se hallaba tan asustada que terminó contestando “en 2019” de manera dubitativa y generando risas en el público.

No te pierdas: Karen Lizarazo baila "apretadito" con Iván Lalinde en La Voz Kids tras elogiar a Nehemías



La respuesta de Juliana Camargo

Cuatro años después del incidente, Camargo reapareció en su cuenta oficial de TikTok para referirse a este suceso que marcó su vida.

“Tengo que confesar que ese día estaba demasiado nerviosa y en mi defensa, la pregunta no se encontraba bien contextualizada. ¿Qué harían ustedes si les preguntan ‘De dónde vienen y en qué año están’? Pues a mí se me ocurrió decir de todo menos en qué curso del colegio y pensé confesar la fecha en la que nací’”, explicó.

Te puede interesar: Greeicy y Syntek se apuntan al show de Cepeda en El Campín tras escucharlo cantar en La Voz Kids

Publicidad

La joven ha destacado en plataformas digitales debido a su amor por la música, pues publica videos cantando algunos de sus temas favoritos y hasta hace sus propias coreografías de otros cuántos proyectos artísticos.

El clip cuanta con más de 120 mil reproducciones y casi 10 mil ‘me gusta’ en la plataforma.