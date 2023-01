Así fue la reacción de Dulce María cuando le preguntaron que si comería placenta

Anahí causó todo tipo de comentarios en redes sociales cuando reveló que se había comido la placenta tras dar a luz a su primer hijo.

Pero al parecer no solo a sus seguidores en redes sociales les dio asco ponerse en su lugar, sino a su excompañera de RBD, Dulce María.

La cantante fue abordada por un periodista, quien le preguntó que si estaría dispuesta a comerse la placenta en caso de tener un bebé.

“Qué, no no no”, expresó con un gesto extraño que no pudo ocultar. Después agregó que solo lo haría si supiera que le traería algún tipo de beneficio.

