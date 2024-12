Así fue como Sandra Reyes se despidió en Pedro, el Escamoso 2 y nadie lo notó

La lamentable muerte de Sandra Reyes , quien le dio vida a la doctora Paula en las dos temporadas de Pedro, el Escamoso , tiene de luto el entretenimiento colombiano, pues con sus personajes dejó una huella en la pantalla chica.

Su última participación en la televisión fue en la segunda edición de la historia de Pedro Coral , en la que cerró un importante ciclo de su trayectoria actoral y con el que tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes sin que ellos supieran qué estaba pasando detrás.

De acuerdo con información de seres queridos cercanos a Sandra Reyes, la actriz tenía cáncer de seno, lo mismo que le sucedió a su personaje de la doctora Paula en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, serie en la que su papel falleció por esta razón.

De qué murió Sandra Reyes, actriz de Pedro el Escamoso a los 49 años: esto se sabe

En definitiva, en la continuación de la icónica producción las escenas de esta bogotana fueron bastante emotivas y cargadas de sentimientos cruzados, en los que su reencuentro con Pedro Coral fue uno de los momentos más esperados y la triste noticia de su enfermedad conmovió a más de uno de sus fanáticos, quienes no se imaginaban que esto mismo le sucedía en la vida real.

Despedida de Sandra Reyes en Pedro, el Escamoso

Dado que la actriz mantuvo muy reservada su enfermedad de cáncer de seno, su participación en la serie se convirtió como una mística despedida de ella hacia los colombianos, quienes se conectaron nuevamente con ella gracias a la doctora Paula.

Fueron varias las escenas en las que su personaje habló de cómo no quería que su vida terminara, pero a la vez lo agradecida que estaba con lo que experimentó. Asimismo, destacó que Pedro Coral fue una de las mejores cosas que le pasó.

Cabe recordar que en la producción Pedro no sabía que Paula tenía cáncer cuando le hicieron una fiesta de despedida sorpresa, ya que ella quería evitarle dicho dolor, y, en cambio, dijo que se iba a viajar por el mundo, cosa que terminó siendo un plan con Mayerly.

Una de las escenas que se volvió como un último adiós fue cuando este personaje le contó al protagonista que estaba enferma y le comentó al respecto: "Es algo que tarde que temprano nos va a pasar a todos y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento".

"Quiero vivir mis últimos días, o meses, de una forma normal. La verdad no estoy tan tranquila, estoy triste, porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar", mencionó la doctora Paula en dicha escena.

"Lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué por un para qué", decía el diálogo de esta actriz en Pedro, el Escamoso 2.

Mira esta emotiva escena de Pedro, el Escamoso 2: