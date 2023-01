Ashton Kutcher y Mila Kunis toman una radical decisión sobre sus hijos

Aunque los hijos de Mila Kunis y Ashton Kutcher están rodeados de lujos, los actores quieren que desde pequeños aprendan a valorar la vida y ganarse las cosas.

"Los dos tenemos unos orígenes muy humildes y hemos crecido siendo bastante pobres. No nos regalaron nada, tuvimos que aprender a buscarnos la vida", añadió Kunis hace varios meses.

Para seguir con ese mismo régimen, los actores implementaron una política familiar: sus pequeños no recibirán regalos de Navidad.

"Les dijimos a nuestros padres: 'Les pedimos, por favor, que si quieren regalarles algo, escojan solo una cosa'. Nosotros queremos hacer una donación, al Hospital de Niños, o a un refugio o a donde sea. Esa es nuestra nueva tradición", contó a Entertainment Today.

Y agregó: "Ahora mismo, ya no les compramos regalos a los niños. Pero esta regla la llevaremos a cabo por primera vez este año porque antes ellos eran muy pequeños y no importaba. Las últimas Navidades, Wyatt solo tenía 2 años y era demasiado pronto. Nosotros no les dimos nada, fueron sus abuelos. Los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas", agregó.

