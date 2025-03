Armando Ramos: Despedirse de Calibre 50, buscar nuevos caminos y su amor platónico colombiano

Tras más de una década en Calibre 50, el artista mexicano Armando Ramos inicia un nuevo capítulo en su carrera con Al Tiro, una banda que refleja su evolución musical y personal. En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, el músico comparte detalles de cómo se enamoró de la música, trayecto, su aprendizaje en la reconocida agrupación y lo que viene en esta nueva etapa.

Desde los 7 años, la vida de Armando Ramos ha girado en torno a la música. Aunque al principio la guitarra llegó a sus manos por insistencia de su padre, con el tiempo se convirtió en su mayor pasión. “Mi papá me ‘obligó’ porque no quería verme ‘en el barrio’. Yo no quería, pero fui cediendo”, recuerda.

Antes de sumergirse por completo en la música regional mexicana, Ramos tuvo un acercamiento con el rock en español, influenciado por bandas como Maná y Caifanes, pero también artistas como Marco Antonio Solís.

Un camino marcado por la disciplina

Este talentoso artista estudió derecho, una decisión que tomó por su padre; sin embargo, su destino lo llevó a formar parte de Calibre 50, donde durante 13 años construyó una carrera sólida. “Fue una universidad para mí, donde estuve por 13 años en mi vida y se los dediqué a aprender, incursionar y grabar”.

Una de las canciones que más significado tiene para él de esa etapa es ‘Míranos ahora’: “Es una de las canciones más especiales que grabé con Calibre 50 después de la salida de Edén Muñoz”. Y aunque ya no forma parte de la banda, mantiene contacto con sus excompañeros, aunque admite que no coinciden tanto juntos.

El reto de ser su propio líder

El cambio de ser parte de un grupo consolidado a liderar su propio proyecto Al Tiro de Armando Ramos no ha sido fácil, pero sí emocionante.

“La responsabilidad es enorme, ha cambiado completamente el panorama y ver el negocio de la música es súper complicado, pero tenía ganas de conocerlo. Me emociona ser la cabeza de un proyecto, tomar decisiones y tener libertad. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida”.

Con Al Tiro de Armando Ramos, busca una propuesta renovada que combine su sonido característico con nuevos matices. “Es una mezcla de géneros. De alguna manera es el mismo que traía de allá y la gente va a escuchar el sonido característico, pero con la unión con mis compañeros se logró una propuesta diferente, renovada”. Dentro de sus próximos lanzamientos, reveló una primicia: prepara una colaboración con un artista barranquillero: "Es un amigo cercano”.

El regreso de un clásico: 'Amor del Bueno'

Para dar inicio a esta nueva etapa, Armando Ramos decidió relanzar ‘Amor del Bueno’, una canción que escribió hace 9 años y que se convirtió en un éxito con Calibre 50. “Para mí es súper importante, la escribí como hace 10 años y fue la primera que sonó de Calibre 50 en Colombia y ocupó el primer lugar en las listas de varios países”.

Esta nueva versión, grabada en vivo en Mazatlan y Sinaloa, México, busca resaltar la esencia de la canción mientras le imprime un aire fresco. “Fue grabada en vivo y tiene diferente alma y propuesta, se siente diferente”. La compuso para su ahora esposa, con quien tiene dos hijos. “A fin de cuentas, las canciones son eso, vivencias y cosas bonitas que te pasan. Yo creo que por eso fue tan exitosa, trae algo detrás y le da un plus para que la gente crea lo que estás diciendo en la canción”.

Armando Ramos está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera, enfrentando los retos con entusiasmo y disfrutando de cada paso del proceso. Y aunque en su vida personal ha encontrado el amor, admite como un juego de palabras con su lanzamiento, que si bien cree que todavía hay "amordel bueno" en el mundo, tiene un "amor imposible": Shakira. “Siempre la he admirado, es una artista increíble”, confiesa entre risas.

