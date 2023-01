Ariadna Gutiérrez se destapa tras escándalo y habla del error de Steve Harvey

Ariadna Gutiérrez abrió su corazón a la revista TVyNovelas y confesó varios detalles de lo ocurrido durante la noche en la que fue Miss Universo por cuatro minutos.

En la publicación, la colombiana asegura que se sintió humillada y al principio pensó que no era cierto, pues en los ensayos previos a la coronación, Steve Harvey hacía chistes con este tema.

"Pensé que era una broma. Porque en los ensayos Steve Harvey molestaba con eso. Molestaba a toda hora con las preguntas, era muy bromista. Y si ves bien en el video, cuando él dice 'I have to apologize', yo me estoy riendo”, dijo.

Según afirma la propia virreina universal, nunca recibió una disculpa de parte del presentador por el bochornoso momento ocurrido durante el certamen.

La representante de Colombia también admitió que no entendía por qué le había pasado eso y que a pesar de todo, el sentimiento de tristeza es imposible remediarlo.

"Si me dieran la oportunidad y lo digo sin tapujos, no me pareció correcta la forma como manejaron el momento y la equivocación. Cuatro minutos de humillación al aire es mucho", agregó.

Ariadna ahora es mundialmente reconocida no solo por el error de Steve Harvey, sino por ser la primera mujer en ser coronada Miss Universo por error.

"Pensé: '¡Tan boba yo, no me hubiera ido y me hubiera quedado ahí!' Pero ante todo la dignidad. Por una corona no se acaba el mundo, no se acaba la vida. Yo fui Miss Universo para Colombia, me puse la corona primero que cualquier persona y el nombre que quedará en los videos por los siglos de los siglos es el grito de ¡Colombia! Es una cosa que nunca había pasado. Fui al concurso por una corona e hice historia", agregó.

La joven de 22 años está abierta a escuchar propuestas laborales y ha manifestado que sueña con ser modelo de Victoria’s Secret.