Aprende a escribir en negrita, cursiva y tachado en WhatsApp

Esta nueva función de WhatsApp brinda a sus usuarios la posibilidad de modificar el estilo del texto que escriban, ahora podrán enviar mensajes en negrita, cursiva y tachar las palabras que deseen en una conversación.

Aunque esta noticia alegra mucho a sus usuarios, la forma de usar esta nueva función no es muy amigable, ya que WhatsApp no desarrolló un panel ofimático que permita modificar rápidamente los textos. Para resaltar una palabra se tendrán que introducir caracteres especiales que contengan el texto que se quiera modificar.

Seguramente será molesto al inicio, pero a medida que los usuarios se adapten será cada vez más fácil. Los usuarios de Android y iOS podrán implementar esta nueva función en sus conversaciones sin ningún tipo de incompatibilidad entre los sistemas operativos, punto a favor de WhatsApp.

Y sin más preámbulos, así se modifica el estilo de los textos según se desee:

Negrita:

*El texto a resaltar debe estar entre asteriscos*

Cursiva:

_El texto que se desee inclinar debe ir entre guiones bajos_

Texto tachado:

~El texto que se desee tachar debe estar entre virgulillas~

Es importante resaltar que no se debe dejar espacio entre los símbolos y el texto que se quiere modificar, de lo contrario el código no funcionará. Además, los estilos modificados no se verán en las notificaciones, en ella se verá el texto con los símbolos tal cual se escribió.

Seguramente a algunos usuarios aún no les funcionará esta nueva herramienta, pero paulatinamente la aplicación se actualizará en todos los dispositivos para que todos puedan disfrutar de esta novedosa función.