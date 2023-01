Aparece nuevo video íntimo de Kim Kardashian que le da la vuelta al mundo

Para nadie es un secreto que la carrera de Kim Kardashian fue en ascenso cuando se dio a conocer un video de contenido sexual junto a quien era su novio, Ray J. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y paso de ser la asistente de Paris Hilton a la protagonista de su propio reality show.

Kris Jenner habría publicado el video íntimo con el que Kim Kardashian se hizo famosa

El video XXX parecía ser una cosa del pasado y ahora Kim Kardashian se ha encargado de construir un imperio bajo su nombre y dedicarse a ser una esposa y madre dedicada. Además, continúa con ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Sin embargo, el pasado ha vuelto para buscarla y mostrarle al mundo su pasado salvaje. Según el medio Radar Online , han aparecido nuevas imágenes sexuales de la celebridad con su ex Ray J.

El video fue compartido por Vivid para celebrar el aniversario número 10 de la filtración de ese video. Las imágenes parecen ser previas al contenido XXX ya conocido y se ve a Kim Kardashian sin ninguna pena posando para la cámara mientras besa a Ray J.

