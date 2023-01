¿Anuncio oficial? Kris Jenner habla de los bebés que esperan sus hijas

No hay nada que haga más feliz a Kris Jenner que ver a su familia crecer y cómo no dar gracias por tantas bendiciones.

Eso fue lo que hizo en el más reciente capítulo del reality Keeping Up With the Kardashians, en donde se celebró por adelantando el Día de Acción de Gracias y cada uno de sus integrantes hablaron sobre las cosas que debían agradecer este año.

“No sé si estoy agradecida por la calma antes de la tormenta el otro año con mi nuevo bebé, pero estoy agradecida por tener una familia aquí”, aseguró Kim Kardashian.

“Creo que estoy agradecida por tener tantas generaciones aquí, es genial”, añadió Khloé Kardashian, lo que dio pistas sobre su supuesto embarazo y el de Kylie Jenner.

La menor de las Kardashian, Kylie, no se refirió a ninguno de los supuestos nuevos integrantes y, por el contrario, le agradeció a otra persona de la mesa.

“Estoy agradecida por mi mama, porque no sé que haría si no estuviera. Eres mi persona favorita en el planeta, realmente lo eres”, afirmó.

Lo que más llamó la atención en dicho capítulo fue la intervención de Kris entre lágrimas, en donde habló de la llegada de estos nuevos integrantes y ya varias personas hicieron sus apuestas para saber cuándo se confirmarán los embarazos de Khloé y Kylie.

“Solía ​​rezar para que uno de ustedes tuviera un bebé y ahora es como un grifo que encendimos y no apagamos. El hecho de que tenga todos estos nietos ha sido el viaje más asombroso para ver a sus hijos porque realmente es el significado de la vida”, aseguró.