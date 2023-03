Andrés Parra confirmó que se divorció de Diana Cáliz, con quien se casó en el 2014

El reconocido actor, Andrés Parra , recordado por participar en producciones como 'Escobar, el patrón del mal' y 'Pasión de Gavilanes' no está pasando por la mejor etapa de su vida, pues recientemente confirmó que se divorció de Diana Cáliz, con quien se casó en el 2014 luego de dos años de noviazgo. La revelación la hizo para el lanzamiento del podcast de su colega Santiago Alarcón llamado 'Meterse al rancho'.

“Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, señaló en medio de la entrevista.

Mira también: Conoce 8 grandes personajes que ha interpretado el actor Andrés Parra

Asimismo, confesó que ambos intentaron salvar su matrimonio asistiendo a terapias de pareja; sin embargo, finalmente tomaron la decisión de divorciarse. Aunque el hecho ocurrió hace ya un tiempo prudente, prefirió no emitir un comunicado oficial a sus seguidores para tener un tiempo en el que pudiera procesar la información y hacer su propio duelo.

“Era obvio en mi Instagram. Ahí se sospecha. Me parece medio ñero eso de salir con un post a contar. No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial. Tuve la tentación porque ya automatizamos que todo lo que hacemos va para la red que uno usa. Me detuve y dije por qué tan ñero, dejemos así, se sabrá de alguna forma”, dijo, lo que causó sorpresa entre sus fans.

No te pierdas: Andrés Parra revela que sin lugar a dudas el mejor papel que ha interpretado en su vida es el de ser padre

Publicidad

Cabe aclarar que Andrés Parra y Diana Cáliz dieron el "sí acepto" en una boda que se llevó a cabo a orillas del mar de Cartagena en 2014. Actualmente, tienen un hijo llamado Samuel Parra Cáliz, a quien constantemente presumen en redes sociales y gracias al cuál deben permanecer en contacto para acordar temas de crianza y demás.