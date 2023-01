Andrea Guzmán pide mar usando sexi bikini y sus seguidores enloquecen

En estos tiempos que la vida fitness y la disciplina del gimnasio se ha vuelto algo tan importante para muchas personas, pasar la barrera de los 30 años con un cuerpazo es una gran preocupación, tanto en hombres como mujeres.

Sin embargo, hay quienes sin llevar una dieta estricta logran tener espectaculares resultados y figuras envidiables. Ese es el caso de Andrea Guzmán , una mujer que a sus 42 años sigue dejando boquiabierto a más de uno y causando suspiros.

La actriz colombiana se caracteriza por presumir de su cuerpo en las redes sociales, con fotos que dan mucho de qué hablar, más cuando son imágenes en lencería y vestidos de baños, como lo fue en su más reciente publicación de Instagram.

En esta ocasión, con un video caminando por la playa en un diminuto bikini, la bogotana generó decenas de reacciones en sus seguidores que no dejan de admirarla a pesar de los años. Aunque no se conoce la fecha de cuando fue grabado el clip, no cabe duda de que pasa por uno de los mejores momentos de su vida.

"Mamacita, hermosa", "Hermosura de mujer", "Miren esa diosa", "Cuanta sensualidad", "Crespa bella", "Tanta belleza hay en ti", "Bella", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

