Anamar, del Desafío, habla sobre el papá de su hijo y su rol como mamá: "Es un poco difícil"

En Caracoltv.com , Ana María Restrepo se refirió al rol que tomará en esta nueva etapa, sin mencionar el nombre del padre del bebé. En medio de la entrevista, quiso destacar unos detalles sobre cómo será su etapa siendo mamá soltera, afirmando que ella será una mujer todoterreno y que a su hijo no le faltará nada para que crezca sano y fuerte.

"Mi rol de papá y mamá es como un poco difícil, pero creo que ya me estoy preparando para serlo. Va a tener una mamá maravillosa, voy a ser el papel del dos si es necesario. No le va a faltar amor, tiene muchos tíos, mi familia ya lo ama y lo estamos esperando con muchas ansias. Para adelante con toda, porque las mamás lo pueden todo ", expresó la Superhumana.

Asimismo, la exparticipante del Desafío XX dijo que todo este proceso le cayó como un balde de agua fría; sin embargo, tomó la decisión de tener a este niño que está creciendo dentro de ella. Indicó que no importan los obstáculos, que siempre su hijo tendrá cariño de todos.

"La verdad fue un poquito dura la noticia, pero ya lo estoy asimilando con muchísimo amor, es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Va a tener una mamá super emporada, guerrera. ", agregó Anamar.

Es de resaltar que, en su Instagram, en donde tiene publicó un mensaje bastante emotivo; en donde, no solo confirma que está en al dulce espera de su primer bebé, sino también le estaría enviando indirectas a Renzo, su expareja a quien conoció en el Desafío XX.

Es de recordar que, el 15 de marzo Renzo estuvo en La Red y en una entrevista habló sobre las acusaciones de maltrato que estaba recibiendo ; además, comunicó que la exparticipante del Desafío está en la dulce espera. En medio de esta, le pidió una prueba de ADN para confirmar el parentezco que tiene con el bebe.

Como se llamará el hijo de Anamar, exparticipante del Desafío

Ella confirmó que ha sido complejo encontrar un nombre, porque quiere que a su bebé no le hagan bullying y que cuando crezca le guste por cómo lo llaman. "Me ha dado duro escogerlo, pero ya tengo en mente cuatro. Si es niña me gustaría que se llamara Emma o Alma. De niño, Ethan o Gael", subrayó.