Anahí quedó completamente sorprendida con tierno mensaje de su esposo

Anahí es una de las integrantes del grupo RBD, junto a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera. La actriz hizo parte de la producción desde su lanzamiento y es recordada por el papel de Mía .

A pesar de que han pasado varios años desde que estuvo en la producción, durante la pandemia el grupo se reunió para hacer un concierto virtual que tuvo bastante éxito y que parece, los impulsó para iniciar la gira que pasará por Colombia.

La agrupación tendrá varias fechas en el país, en la ciudad de Medellín y llegará también a otras ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos. Este tema ha emocionado a miles, quienes ya no pueden esperar para escucharlos cantar.

A través de sus redes sociales, Anahí comparte fotografías y videos de su familia, sus hijos y su esposo, el político Manuel Velasco Coello. Los dos llevan una relación de varios años y ella lo ha acompañado en su carrera.

Por esta razón, varios de sus fanáticos se preguntaban qué opinaba él de la carrera musical de ella y ahora la duda ha sido resuelta para todos, incluso para la actriz, quien se mostró bastante sorprendida por el mensaje de su pareja.

En medio de una entrevista, Coello afirmó: “yo soy un convencido de que debes admirar a tu mujer”, el hombre no se detuvo allí y resaltó que la actriz detuvo y sacrificó varios años de su carrera para apoyarlo a él en la suya.

Aseguró que ahora no tiene otra cosa que hacer, más que apoyarla de manera incondicional. Hizo énfasis en que ahora ella iniciará una gira con RBD y él es el mayor fan de su esposa. La admira porque trabaja desde los dos años y “contra viento y marea ha trabajado por sus sueños y sus objetivos, nadie le ha regalado nada, ella ha salido adelante”, explicó.

Actualmente está muy contento por su éxito y porque se siente realizada como persona, “es el orgullo de la familia”: finalizó. Ella no se quedó atrás y publicó el video en sus redes sociales escribiendo “wow, esto no me lo esperaba”.