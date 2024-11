Ana del Castillo le escribe todos los días a una reconocida artista, ¿de quién se trata?

Ana del Castillo se ha caracterizado por ser una mujer y una artista quien no siente pena ni de mostrarse como es ni de arriesgarse a decir lo que piensa sin filtro, lo cual se ha convertido en su esencia y le ha dado una personalidad tan única dentro de este mundo de la industria musical.

Artista a la que Ana del Castillo le escribe a diario

Durante su entrevista en 'La Sala de Laura Acuña', la cantante vallenata se animó a confesarse sobre quién esa persona con la que le gustaría hacer una colaboración y con quien insistiría hasta lograrlo.

"Yo amo a Karol G, la admiro, la veo, le escribo todos los días... Ella ni sabe", confesó Ana del Castillo, que sumó que el tipo de mensajes que ella le envía son de enviarle bendiciones y las mejores energías en su día, pero también cuestionándole si ya comió y demás.

En medio de las risas tanto de la vallenata como de Laura Acuña, la oriunda de Valledupar recalcó que aunque no ha recibido respuesta ni posee un contacto más directo con ella, tiene esperanzas de que eso suceda: "Ella no me contesta, pero algún día lo hará".

Ana del Castillo desmintió una pelea con Omar Geles

La intérprete de 'Ya es mío' no pudo evitar quebrarse al recordar al compositor, asegurando que le ha costado mucho lidiar con el duelo, y aprovechó para hacer claridad en que fue falso aquello de que se habían dejado de hablar.

"Él y yo nunca peleamos, nunca tuvimos un disgusto. Si distorsionaron una información fue de gente de su alrededor, pero entre él y yo no hubo una pelea, solo había abrazos, besos y un 'mi comadre del alma'", afirmó Ana del Castillo.

Para respaldar esto, la cantante reveló cuál fue ese último chat con Omar Geles: "yo hablé con él el día anterior, Dios sabe cómo hace sus cosas, le dejé una nota de voz de un minuto y cuarenta, en la que le dije que si él sentía que yo en algún momento había hecho algo, que me perdonara y le agradecí por todo lo que había hecho por mi carrera".