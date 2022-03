Amazon Music celebra el mes de la mujer con programación exclusiva de importantes artistas femeninas

Amazon Music presenta ‘Shine Their Light’, una nueva línea de contenido para destacar a las mujeres que están rompiendo barreras en la música. Durante todo el mes, la plataforma lanzará programación especial, que va desde una transmisión en vivo en colaboración con Femme It Forward, una compañía de música y entretenimiento liderada por mujeres que empodera a las más visionarias, creativas y exitosas, hasta nueva música original de Amazon con artistas femeninas que están abriéndose camino y diversificando la industria.

¡Amazon Originals nunca antes escuchados!

A partir de ahora, se lanzará cada semana una lista de nuevas canciones de Amazon Originals de artistas globales, comenzando con un cover especial de la sensación del pop en ascenso y artista revelación de Amazon Music, Remi Wolf. Su versión de ‘ telepatía ’ de Kali Uchis marca la primera vez que Wolf graba un tema bilingüe.

Una de las principales damas de la música regional mexicana, Ana Bárbara, marca el décimo aniversario de la muerte de la cantante Jenni Rivera con una versión de su éxito ‘Yo Soy una Mujer’. La canción estará acompañada por un video que estará disponible a partir de este 11 de marzo en la aplicación de Amazon Music. Así mismo, todos los lunes de marzo, se lanzará una nueva playlist ‘Amplificadas’, cada una curada por mujeres creadoras de tendencias de varios géneros, incluidas Majo Aguilar, Sofía Reyes, Snow Tha Product y Yuridia.

En Colombia, 10 de las artistas femeninas más relevantes del sello independiente MusicHER — Lunalé, Juliana Velásquez, Pilar Cabrera, Sabi Satizábal, María McCausland, María Cristina Plata, Paula van Hissenhoven, Brina Quoya, Natalia Medina y Nicole Hernández— se unen en un tema histórico titulado ‘ De Fuego ’, que muestra cómo la música puede ser un agente de cambio y conciencia.

Cortometrajes, videos y transmisiones en vivo de ‘Shine Their Light’

Amazon Music LAT!N destaca a la artista afrolatina Mabiland a través de un video editorial que presenta a la cantante en su Colombia natal.

Mabiland se sincera sobre sus raíces, su misión de ser auténtica, elevar a su comunidad, y usar su voz como arma contra la injusticia. En México, la cantante y actriz Karol Sevilla entrevista a la actriz Sandra Echeverría, y la cantante Melissa Robles, de la banda pop Matisse, junto a la cantante Salma comparten sus perspectivas sobre la huella femenina en la industria musical mexicana el 17 y 24 de marzo, respectivamente. Las prometedoras artistas Colombianas Las Villa, que forman parte del programa de artistas en desarrollo de Amazon Music LAT!N, Rompe, respondieron a las preguntas de sus fans en un video publicado hoy en la aplicación Amazon Music , seguido de Ingratax el 10 de marzo.

En Brasil, las cantantes y compositoras Marina Lima, Vanessa da Mata, Sandra de Sá, Fernanda Abreu, Anastácia, Joyce Moreno, Fernanda Takai y Monique Kessous se destacan en un cortometraje que se estrenará el 22 de marzo en Amazon Music.

Transmisión en vivo exclusiva de Big Femme Energy Livey lanzamiento del cortometraje The Making of Big Femme Energy

Compartiendo un mensaje de autonomía y resiliencia, Amazon Music se ha asociado con Femme It Forward para celebrar los logros de las mujeres en el entretenimiento, tanto en el escenario como tras bambalinas. Tras el exitoso debut el año pasado de Big Femme Energy Vol. 1, un álbum recopilatorio exclusivamente femenino, Femme It Forward presentará la experiencia Big Femme Energy Live el 24 de marzo desde el Teatro Belasco de Los Ángeles. Los fanáticos de Amazon Music podrán experimentar una noche de presentaciones en vivo de una artista sorpresa por anunciar, así como de Ambré, Baby Rose, SAYGRACE y Mapy, todas respaldadas por una orquesta sinfónica de mujeres. Los fanáticos pueden participar en la experiencia Big Femme Energy Live exclusivamente en el canal de Amazon Music en Twitch a partir de las 7 p.m. hora Pacífico

Después de la experiencia Big Femme Energy Live, los fanáticos tendrán la oportunidad de adentrarse en el concierto aún más gracias a The Making of Big Femme Energy, un documental de 15 minutos que presenta entrevistas a artistas, así como escenas que pasan detrás de cámaras que detallan cómo se preparó el álbum y la gira de Big Femme Energy. The Making of Big Femme Energy se lanzará en la aplicación Amazon Music el 29 de marzo.