Acusaciones de acoso sexual alcanzan a Dustin Hoffman y director de Hollywood

Las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, acusaron a Brett Ratner, de 48 años y director de "Rush Hour" y "X-Men: The Last Stand", de mala conducta sexual o acoso, informó este miércoles el diario Los Angeles Times.

Un monumento de Hollywood también fue señalado: en una editorial en el Hollywood Reporter, la escritora Anna Graham Hunter acusó a Dustin Hoffman, -uno de los más célebres actores estadounidenses, hoy de 80 años- de haberle tocado el trasero en varias oportunidades y de haberla acosado sexualmente cuando ella tenía solo 17 años.

Ratner, un prolífico director y productor, rechazó con firmeza las acusaciones en un comunicado remitido al periódico por su abogado.

Henstridge dijo al LAT que era una modelo de 19 años en Nueva York a principio de los años 90 cuando Ratner, entonces un veinteañero director de videos musicales, la obligó a tener sexo oral.

"Me forzó realmente. Me sometió físicamente," dijo Henstridge, que trabajó en películas como "Species" y "The Whole Nine Yards."

"En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo", indicó al diario.

Henstridge dijo haberse inspirado en las historias de otras mujeres que ventilaron recientemente acusaciones de agresión sexual por parte del productor Harvey Weinstein y el director James Toback. AFP

