Actriz de Pasión de Gavilanes 2 resultó herida en intento de robo en Bogotá: "Sentí pánico"

Indiscutiblemente, Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable fue un verdadero éxito en la televisión colombiana y atrapó a muchas personas, quienes conectaron con el elenco y ahora siguen a quienes le dieron vida a esta intensa historia. Katherine Porto fue una de las actrices de esta producción que más destacó por su papel de villana como Romina , lo que le permitió tener un mayor reconocimiento.

El pasado 20 de noviembre, esta cartagenera utilizó sus redes sociales para compartir detalles de una situación angustiante que vivió en Bogotá y que la hizo reflexionar sobre varios aspectos, en especial de la inseguridad de la capital del país.

Mira también: Katherine Porto derrite a Suso con una foto casi sin ropa, ¿‘El Paspi’ se enamoró?

Actriz de Pasión de Gavilanes 2 fue asaltada en Bogotá

Ante su millón de seguidores en Instagram, Katherine Porto relató que dos hombres en una moto la asaltaron cuando estaba esperando un taxi para trasladarse de la Clínica Santa Fe hasta su casa y resultó herida, aunque afortunadamente no fue de gravedad.

"Hoy sentí miedo, me sentí frágil, vulnerable, agredida y triste. Me raponearon el celular, pero les salió mal el robo porque se les cayó al suelo", escribió Porto acompañando dos fotos en la que mostró una pluma que encontró al llegar a su casa y otra de su dedo con algunas gotas de sangre.

Publicidad

La actriz agregó que si bien los hombres no lograron su cometido, ella quedó muy asustada y esto la afectó emocionalmente al punto en que no se sentía segura de pedir otro vehículo para ir a su hogar: "Algo se fragmentó dentro de mí… conecté con una sensación de miedo y pánico que me robó la calma".

Te puede interesar: Katherine Porto sufrió de depresión e intentó suicidarse: "no tenía para comprarle zapatos"

Para finalizar su relato, expreso su tristeza al ver que solo una persona se le acercó para ofrecerle su ayuda, ya que "los demás estaban anestesiados", y esto le hizo llegar a la conclusión de que no puede haber indiferencia ante situaciones de este tipo.

Publicidad

"Acabo de llegar de un viaje de un mes por India y España y jamás sentí por un segundo que estaba en peligro", concluyó.