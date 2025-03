Actriz de Padre e Hijos reveló enemistad que tuvo con otra persona del elenco: "Le dejé de hablar"

No hay duda de que Padres e Hijos es una de las novelas más icónicas de la televisión colombiana. Emitida entre 1993 y 2009, tuvo 17 temporadas en las que miles de televidentes conectaron con sus personajes y sus historias.

Enemistad entre actores de Padres e Hijos

Recientemente, la actriz Haydée Ramírez, quien interpretó a Gabriela Sánchez, se sinceró en una entrevista radial sobre su experiencia en la producción y reveló un conflicto desconocido con su colega Luis Eduardo Motoa, quien dio vida a Carlos Alberto.

Aunque aseguró que durante los 10 años que trabajaron juntos tuvieron una buena relación, llegó un punto de quiebre que lo cambió todo. Según contó, el distanciamiento ocurrió cuando le pidió a Motoa que la cubriera para poder hacer un viaje, pero él se negó.

“Eso, mejor dicho, a mí me puso mal”, confesó Ramírez, quien, molesta, decidió no volver a hablarle durante año y medio. Sin embargo, destacó que la enemistad nunca afectó su trabajo: “Hacíamos escenas sin problema, pero al terminar, para mí no existía”.

Finalmente, fue Luis Eduardo Motoa quien dio el primer paso para la reconciliación. Un día, se acercó y le dijo: “Oiga, ¿no me va a hablar más? Ya, Haydée, ya suficiente, venga”. Aunque ella intentó mantenerse firme, terminó aceptando y retomaron su amistad.

Cómo conoció Haydée Ramírez a su esposo

Cuando la actriz tuvo la intención de convertirse en representante a la cámara de Bogotá, su jefe de campaña le presentó a dos empresarios que manejaban una parte importante de un centro comercial y la ayudaron a hacer su trabajo.

Precisamente, uno de ellos era Daniel Salazar, su actual esposo. Una de sus colegas le dijo que se veían bien juntos, pero ella se negó y dijo que no sentía nada por él, no obstante, una noche llegó a su casa para hablar de su campaña con una amiga y fue ahí donde ella se dio cuenta de que sus emociones hacia él eran distintas.

Esto sucedió en el 2010, empezaron a conocerse y se hicieron pareja, duraron tres años en una relación, hasta que en el 2013 decidieron casarse, desde entonces viven juntos y están igual de enamorados que el primer día.