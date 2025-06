Actriz de La Reina del Flow contó cómo supo que su ex tenía pareja y que esperaba bebé

Valentina Lizcano reveló que estaba saliendo con un hombre, pero nunca pensó que se llevaría tremenda sorpresa días después. En el pódcast ‘La letra pequeña‘, la actriz de La Reina del Flow afirma que ella era la 'otra' en la relación que tenía con su expareja.

Qué dijo Valentina Lizcano sobre su expareja

Empezó diciendo que, cuando se conocieron, ambos se estaban separando, o bueno, eso era lo que él aseguró a ella. Aunque sus amigos cercanos le dijeron que tuviera cuidado con los paisas, Lizcano estaba muy enamorada de este hombre y continuó con él.

La mujer que interpreta a Zulma en la producción de Caracol Televisión vivía en Bogotá y por su amor a hacer deporte en la montaña iba constantemente a Medellín. Por lo cual, los dos compartían bastante tiempo juntos, pero desconociendo un gran detalle en su vida.

"Un día me llamó y me dice que tiene que decirme algo. Tenía un embarazo de tres meses, es decir, que nunca se estuvo separando. Nunca le crean cuando les digan 'estamos en la misma casa, pero dormimos en habitaciones separadas. Es para que el niño no se traumatice", agregó.

Frente a esta historia, los seguidores no dudaron en reportarse y también contarse sus anécdotas. Asimismo, destacaron la forma en la que Valentina Lizcano se desenvolvió relatando dicho acontecimiento.

"Esa manera de hablar que tienes es tan especial, amo escucharte", "así conozco una que dice que vive en la misma casa con el marido, pero que no tienen nada", "estamos juntos por el arriendo", "Jajaja Dios mío estás contando mi anécdota", "me paso y me dolió", "todos se están separando siempre", "a mí me pasó y cómo no aprendí la lección, la vida me la repitió", dijeron algunos.

Qué ha pasado con Zulma en La Reina del Flow

Es de resaltar que, todas las noches a las 10:30 p.m. por Caracol Televisión, los televidentes pueden ver qué pasa con el personaje de Zulma, la periodista que está ayudando a Yeimy Montoya a que se sepa toda la verdad sobre Charly Flow. Esta mujer ha pasado por varios momentos impactantes, pero ahora que sabe quién es Tammy, y la historia hay detrás, no descansará hasta que el artista pague por todo lo que le hizo.