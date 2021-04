Actor mexicano Eleazar Gómez reaparece tras salir de prisión y pide disculpas

Tras pasar cinco meses en prisión y obtener la libertad condicional para tres años el pasado 25 de marzo, el actor mexicano Eleazar Gómez reapareció en sus redes sociales para mandar disculpas a las mujeres que agredió y en particular a la modelo Tefi Valenzuela.

"Ahora en libertad y con mucha más tranquilidad quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a quienes se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento", expresó el actor por medio de un video desde su Instagram.

También aseguró que nunca había sido su "intención lastimar a nadie" y dedicó una disculpa especial a su expareja Tefi Valenzuela, quien lo acusó de agredirla físicamente y atentar contra su vida en noviembre de 2020.

"Especialmente quiero ofrecerle esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela por cualquier mal que le haya hecho pasar", dijo Gómez.

En el video Eleazar también detalló que se encuentra en proceso de comenzar sus terapias y convertirse en "una mejor persona".

Publicidad

Esta fue una de las condiciones que impuso el juez a su salida, según explicó Valenzuela a los medios el pasado 25 de marzo.

"Hoy después de estos cinco meses muy difíciles quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité", aseguró el actor de "Atrévete a soñar" (2009) y agradeció el apoyo de sus fans y su familia durante el proceso.

El 5 de noviembre de 2020 Gómez fue detenido en la Ciudad de México luego de que vecinos llamaran a la Policía tras escuchar los gritos de auxilio de su entonces pareja.

La demanda procedió por el delito de violencia familiar y cinco meses más tarde el actor fue liberado con tres años de libertad condicional.

Tras su liberación, Valenzuela también envió un mensaje desde redes sociales en donde aseguraba lo importante que fue denunciarlo y dejar un precedente de estos hechos para que otra mujer no tuviera que vivir lo que ella pasó.

No obstante, se abstuvo de emitir opiniones al respecto. "Desde el día uno dije que me iba a conformar con lo que dijera el juez así que no voy a decir lo que me parece justo o no", mencionó Valenzuela. EFE