¿A dónde van los objetos perdidos?

El "Museo de las Cosas Perdidas" es la nueva serie web de Samsung Colombia que nos permitirá conocer el misterioso destino de todo lo que olvidamos en algún lugar y cómo encontrarlo gracias al nuevo localizador Galaxy SmartTag.

¿Alguna vez te has preguntado a qué lugar del mundo llegan todos los objetos que perdemos? No cabe duda de que esto es una gran incógnita que le da vueltas a la mente de cualquier persona, pues a quién no se le han extraviado las llaves, la cartera, un maletín, el celular, ¡incluso una mascota!

Por supuesto, perder alguna pertenencia causa mucha frustración, pero no saber su destino o cómo perdieron su rumbo mucho más. Sobre esto hay muchas teorías o especulaciones; por ejemplo, que se las llevan los duendes, que se las traga un agujero negro, que todas llegan al asiento trasero de un taxi, a la silla de un avión o que terminan en la tierra de nunca jamás.

A través de este recorrido, capítulo por capítulo, podrás saber del paradero de las cosas que más pierden los colombianos en su cotidianidad, además, al adentrarte en este curioso museo también podrás descubrir objetos e historias mucho más extrañas que seguro te dejarán sin palabras.

Por eso, la invitación es para que te suscribas al canal de YouTube de Samsung Colombia y no te pierdas un solo episodio, los cuales se publicarán cada martes y jueves. Además, en cada uno se revelará un nuevo objeto extraviado y su particular historia, junto a la forma de no perderlo nunca jamás con este innovador dispositivo: el Galaxy SmartTag.

Definitivamente, con el Samsung Galaxy SmartTag los colombianos podrán dejar de buscar para empezar a encontrar. Y tú, ¿qué esperas para tener el tuyo y nunca más perder tus pertenencias? ¡Cómpralo aquí ya mismo!

Publicidad

No olvides suscribirte al canal de YouTube de Samsung Colombia , en donde podrás disfrutar constantemente de contenido que promete atraparte con horas de mucha diversión.