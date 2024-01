Capítulo 300 completo Yusuf: Seher escapa de Yaman para evitar decirle la verdad sobre Canan Aunque Seher ya no vive en la mansión, no ha dejado de estar preocupada con respecto a Yaman, por lo que lo vigila, no obstante, él se da cuenta y trata de buscar una explicación, pero ella emprende la huida.