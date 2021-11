¿Qué tal lo hizo? Yo Me Llamo Ariana Grande se preparó con profesionales para buscar un cupo

El talento sobra en las noches de Yo Me Llamo, sin embargo, convencer a los exigentes jurados no es nada fácil. En esta oportunidad, Yo Me Llamo Ariana Grande cantó ‘Problem’, pisó el escenario con toda la actitud y reveló que estuvo en preparación con profesores de canto. Por su parte, Yeison le pidió que debe hacer algo con su voz.

Además de esto, César Escola le aconsejó tener más cuidado con la pronunciación de los agudos.

¿Sí se llama Ariana Grande?

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.