Inicialmente, los profesores de la escuela analizaron la audición de Yo me llamo Bruno Mars y aseguraron que afortunadamente el participante cuenta con varios rasgos físicos similares a los del cantante original, así que no será muy difícil hacer una transformación. No obstante, los comentarios sobre su rendimiento vinieron luego de su presentación, pues Amparo Grisales , César Escola y Yeison Jiménez lo felicitaron.

Dentro de los aspectos positivos se encuentran el carisma, lenguaje corporal, compromiso y el idioma, pues el imitador aseveró que maneja el inglés gracias a su trabajo.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.