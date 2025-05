Presentaciones Yo Me Llamo: Los cambios de look y las sorpresas no salen como los imitadores esperan

Mira también: Madre de Yo Me Llamo Mini José Feliciano rompió en llanto en Día a Día al ver su triunfo

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Pica qué pica’ de Manuel Monterrosas.

Yo Me Llamo Kany García canta ‘García’ de Kany García.



Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Sombra Loca’ de F. Linares y P. Montañez.



Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Fiesta’ de Joan Manuel Serrat.



Yo Me Llamo Pipe Peláez canta ‘Ella y tú’ de Felipe Renan Peláez Rodríguez.



Yo Me Llamo Bob Marly canta ‘Wating in vain’ de Robert Nesta Marley.



Yo Me Llamo Gloria Stefan canta ‘No Llores’ de E. Estefan, A. Gaitán, R. Gaitán y G. Estefan.



Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Por el alma de mi madre’ de José Nelson Ibarra Martínez.



Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Love Me Two Times’ de j. Desmore, R. Krieger, R.D. Manzarek y J. Morrison.



Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Por el amor a mi madre’ de Domingo Turrubiate Regalado.

