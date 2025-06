Presentaciones Yo Me Llamo: El amor se toma el Templo de la Imitación

En esta noche de eliminación, los participantes de Yo Me Llamo tienen que convencer a los tres jurados que sí son el doble perfecto. Para ello, deben escoger una canción que los haga brillar en el escenario y pasar a la siguiente etapa del programa.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘La llorona’ de A. Henestrosa – L. Mars.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Lo tienes todo’ de Felipe Renán Peláez

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Me gustas mucho’ de Alberto Aguilera Valadez Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Fiesta’ de Joan Manuel Serrat

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Is this love’ de Robert Nesta Marley

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Qué pasará mañana’ de José Luis Perales

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Amor mío’ de P. Casas – M. Beigbeder

Yo Me Llamo Ángela Aguilar ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velásquez Torres

Yo Me Llamo Bob Marley ‘Jamming’ de Robert Nesta Marley

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.