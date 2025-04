En vivo Yo Me Llamo Mini: Aurelio Cheveroni demostrará que tiene un talento oculto

Es momento de vivir un nuevo capítulo de Yo Me Llamo Mini. Amparo Grisales da la bienvenida a los televidentes, prometiendo una noche llena de emoción, talento y sorpresas. La competencia sigue creciendo y, con ella, las expectativas de los minis que luchan por mantener su lugar en el escenario y llegar a la gran final.

En esta etapa, el jurado elegirá a los 4 mejores de la noche, uno por cada jurado, y dos minis serán eliminados al final del episodio. La presión está al máximo, y cada presentación es fundamental para continuar en la contienda. Solo los más talentosos podrán seguir adelante.

La velada empieza con Yo Me Llamo Mini José José, quien emociona a todos los presentes a cantar 'Y quién puede ser' y demostrar la potencia de su voz. Acto seguido César Escola no puede hablar tras el impresionante show de Yo Me Llamo Mini de Amanda Miguel. La potencia de la pequeña imitadora sorprende tanto a los jurados que Amparo se eriza de brazo y pierna.

Luego, Yo Me Llamo Mini Carin León sorprende con un gran cambio en su apariencia durante su presentación. Motivado por un comentario previo de Aurelio, el pequeño imitador opta por un look renovado, lo que hace que los jurados comenten que ahora luce igual de "peludo" que el lobo.

