Moisés Angulo les da la bienvenida a los 36 imitadores a la Escuela de Yo Me Llamo

Luego de presentar oficialmente a Symphony, el hada de la afinación, en el Templo de la Imitación, Carlos Calero le da paso a Moisés Angulo, rector de la Escuela de Yo Me Llamo , quien espera ansiosamente a darles la bienvenida a los 36 participantes que lograron superar la Audición y los Repechajes.

Tan pronto cruzan la puerta de la escuela, los imitadores se felicitan entre sí por haber logrado a esta instancia de la competencia y se reúnen en la mitad de la sala para escuchar atentamente el mensaje que tiene preparado Angulo para cada uno de ellos, en donde además aprovecha para aconsejarlos.

"Como ustedes lo saben, muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos y ustedes son los mejores 36 imitadores de la temporada 2023 de Yo Me Llamo. Felicitaciones, pero esto solamente es el comienzo, aquellos que puedan demostrar con mucha dedicación, como mucha disciplina y con muchas ganas, podrán avanzar en esta competencia y quiero decirles algo como rector de esta escuela: No va a ser fácil", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Posteriormente, les pide a todos los dobles que reciban en el recinto a los profesores, los encargados de encaminarlos en su recorrido y de ayudarles a cumplir con cada una de las recomendaciones que hacen los expertos en el Templo de la Imitación.

"Ellos serán sus maestros, sus guías en esta gran aventura. Solamente se puede hacer un gran trabajo cuando se ama lo que se hace; por eso, yo quiero hoy invitarlos a que entreguen su alma, su corazón en esta gran oportunidad que les da la vida", finaliza.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

