¡Las caderas no mienten! Yo Me Llamo Shakira desafinó en su audición, pero logró otra oportunidad Al ritmo de ‘Ojos Así’, la imitadora de la barranquillera subió al escenario de Yo Me Llamo 2021 y aunque bailó con toda la actitud, el desafinar en un par de notas por poco le cuesta su cupo en la competencia.