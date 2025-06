Encontronazo de Yo Me Llamo Raphael y Amparo Grisales cuando ella le dice que se vio "gracioso"

En el capítulo 99 de Yo Me Llamo, la presentación de Raphael desata un tenso cruce con Amparo Grisales. El imitador interpreta el tema 'Siempre estás diciendo que te vas', de R. de Ciria y E. de Barras, pero aunque vocalmente cumple con las expectativas, su puesta en escena genera controversia.

Mira también: Por qué Melina Ramírez no estuvo en Yo Me Llamo en el capítulo 98: esta es la razón

César Escola resalta el histrionismo del original y destaca que la voz estuvo perfecta, pero cree que el participante perdió la elegancia en escena. Amparo es crítica: califica su actuación de “chistosa” y dice que los movimientos fueron exagerados y sin la sobriedad del verdadero Raphael. “Debías ser como un torero”, le dice, agregando que le pareció “gracioso”.

Qué pasó entre Yo Me Llamo Raphael y Amparo Grisales

'La Diva de Colombia' agrega: “Esta noche está muy cómica, no se ponga serio, tómelo con humor”. Pero el participante mantiene su postura: “Yo difiero con usted, Amparito. No, yo no quiero ser gracioso, la verdad. Me disculpa, Amparo, pero no quiero ser eso. El video está como lo hice”. La Diva de Colombia no se queda atrás y responde con ironía: “Si crees que lo hiciste bien, entonces ya ganaste el programa”.

Publicidad

La discusión escala cuando Raphael afirma: “No entiendo en qué arte me estoy pasando a ser un ridículo. No entiendo”. Amparo le aclara: “Ridículo no, es gracioso”. Escola interviene y le aconseja que sea más sutil, porque “menos es más” y si no, corre el riesgo de parecer una parodia.

Rey Ruiz intenta mediar, pero también apunta que la mirada del concursante está “perdida” y que le “choca la desorganización de sus ojos”. Aunque reconoce el buen timbre vocal, insiste en que la interpretación carece de conexión visual.

Publicidad

Al final, Amparo le pide que no se moleste: “Porque nos hacen sentir mal, como si los estuvieramos acabando, y no es eso. Ustedes evolucionan y a veces involucionan”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.