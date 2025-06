En vivo Yo Me Llamo: doce participantes compiten en el Mano a Mano por millonarios premio

Los primeros participantes en subirse al Templo de la Imitación son los dobles de Luis Alfonso y Eduin Caz, quien abren la velada con una gran muestra de talento. Los jurados del programa los felicitan por su compromiso y César Escola aprovecha para asegurar que se encuentran a la par, por lo que elegir a uno como el ganador del enfrentamiento será una tarea difícil.

El turno después es para los dobles de Raphael y Joan Manuel Serrat, que le agregan un poco de romanticismo a la noche. Mientras los concursantes esperan en el backstage, Amparo Grisales asegura que el imitador de Raphael no la termina de convencer debido a los gestos que hace durante el show. Finalmente deliberan y dan a conocer quién se lleva cinco millones de pesos.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio y Vicente Fernández no se quedan atrás, pues son los encargados de darle un toque de estilo mexicano a la jornada. A pesar de sus esfuerzos, la doble de la cantante de rancheras olvida parte de una de las canciones, lo que no pasa desapercibido por los expertos.

