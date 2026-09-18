César destacó que le había gustado la presentación. Por su parte, Amparo consideró que a la imitadora todavía le faltaban varios aspectos por mejorar, especialmente en cuanto a la sensualidad que debía proyectar sobre el escenario.
En vivo ‘Yo Me Llamo’: noche de eliminación: la cura para una mala imitación está lista
Amparo, César y Elder volverán a evaluar a los imitadores para decidir quiénes continuarán en la competencia y quiénes tendrán que despedirse definitivamente de ‘Yo Me Llamo’.
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- 08:59 p. m.‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ no logró convencer a Amparo, César y Elder con su ‘show’
Elder señaló que el imitador había cambiado la melodía de toda la canción. Por su parte, Amparo aseguró que no había logrado conectar con la presentación y consideró que había sido muy plana.
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César señaló que la imitadora no había elegido un vestuario acorde con la presentación y consideró que, en cuanto a su apariencia física, el resultado no había sido el esperado. Por su parte, Amparo aseguró que faltó interpretación.
- 08:43 p. m.‘Yo Me Llamo Julio Jaramillo’ logró una presentación cargada de emoción, según Elder
Elder aseguró que el imitador logró transmitir esa voz suave y emotiva que caracteriza al artista original. Por su lado, Amparo y César mencionaron que al doble le faltó apoyarse en algunos finales; sin embargo, su presentación fue muy bonita.
- 08:38 p. m.Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Selena': “Perdiste el color de la voz”
Amparo señaló que la imitadora había perdido un poco el color de voz característico de Selena Quintanilla. Por su parte, César destacó que estuvo espectacular, aunque consideró que le habían faltado algunos acentos en la interpretación.