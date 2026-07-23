1:03:42 min Yo Me Llamo - Capítulo 3: Aurelio muestra su cédula y a Elder Dayán le llega su papá 1:14:00 Capítulo 2 Elder Dayán se desborda en llanto; Amparo y Escola lo consuelan 1:18:16 Capítulo 1 Rendimos homenaje a Yeison Jiménez; estos son los 11 mejores de la noche 1:03:42 Capítulo 3 Aurelio muestra su cédula y a Elder Dayán le llega su papá

Capítulo 3 Yo Me Llamo : Aurelio muestra su cédula y a Elder Dayán le llega su papá Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni reciben en el Templo de la Imitación a 15 nuevos participantes, de los cuales 7 quedan eliminados y 8 logran pasar a la siguiente fase.