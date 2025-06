Capítulo 108 Yo Me Llamo: Un imitador se despide y sus compañeros lloran su partida

En este capítulo 108 de eliminación en Yo Me Llamo, el primero en subir al Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Raphael, interpretando 'La llorona'. Amparo Grisales le reconoce el buen vestuario, pero le reclama la falta de emoción en la interpretación y la pérdida del color de voz del original. César Escola lo felicita por arriesgarse, aunque considera que la canción necesitaba más quiebres.

Mira también: Participantes lloran la eliminación de un imitador: le envían mensaje

Presentaciones de Yo Me Llamo

Luego llega Yo Me Llamo Felipe Peláez con 'Lo tienes todo'. César Escola queda encantado y le dice que es el artista que le gusta escuchar: con matices, contacto con el público y una presencia elegante. Amparo le sugiere dejar de mirar tanto al piso, y Rey Ruiz afirma que lo saca de peligro, destacando su buena evolución.

Publicidad

La siguiente en presentarse es Yo Me Llamo Ángela Aguilar con 'Me gustas mucho'. Rey Ruiz elogia su porte y la dulzura de la canción. La manizaleña, sin embargo, siente que faltaron detalles vocales para parecerse más a la original, como ciertos quiebres. César Escola la describe como fina, delicada y muy bien presentada.

Publicidad

Más adelante, Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat interpreta 'Fiesta'. Rey Ruiz lo nota más seguro y afirma que hoy sí se llama como el original. César destaca la madurez de su voz y su fuerza emocional, aunque menciona su estilo de vestuario urbano. Amparo resalta su seguridad, y al final, en un momento curioso, le pregunta si tiene novia. Él responde que no, que tiene pareja fuera del programa y le dedica su presentación a Samantha.

Mira también: Presentaciones Yo Me Llamo: El amor se toma el Templo de la Imitación

Después aparece Yo Me Llamo Bob Marley con 'Is This Love'. Rey Ruiz le dice que faltaron las coristas y las cejas características. Revela que la imitadora de Ángela Aguilar lo inspira y le canta Bésame mucho. Amparo le critica un “brinquito infantil” y le pide trabajar más en la caracterización.

Publicidad

Eliminado en Yo Me Llamo

Finalmente, Yo Me Llamo José Luis Perales interpreta Qué pasará mañana, recibiendo elogios por una presentación bonita. Tras todas las actuaciones, los jurados piden una repetición a los imitadores de Raphael, Ángela Aguilar y Bob Marley. Luego de escucharlos, deciden que quien debe abandonar la competencia es Yo Me Llamo Raphael.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.