Capítulo 107 Yo Me Llamo: Amparo Grisales rechaza el beso de un participante

En el capítulo 107, Yo Me Llamo Luis Alfonso abre la noche con ‘Gomela y montañero’. César Escola destaca su conexión escénica, Amparo Grisales elogia su voz, y Rey Ruiz señala algunas notas suaves. Luego ocurre un momento gracioso, cuando el doble pregunta a la actriz si le daría un beso a él en la primera cita, pero ella le dice que no, porque no es su tipo.

Luego se presenta Yo Me Llamo Raphael con ‘Balada de la trompeta’. Rey reconoce su estudio del personaje, aunque la imitación no es exacta. La 'Diva de Colombia' critica las desafinaciones y la falta de color, y argentino coincide. A pesar de ello, el participante se muestra satisfecho con su actuación.

La imitadora de Paquita la del Barrio canta ‘Chiquito’ y recibe elogios unánimes. Escola destaca su fuerza escénica y Amparo valora su mensaje contra el maltrato. Su interpretación se posiciona como una de las mejores de la noche.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Celos’, pero los jurados notan poca conexión con su acompañante y pérdida de color. Luego, Gloria Trevi impacta con ‘No querías lastimarme’. Amparo llora, Rey y César destacan su talento y presencia, y coinciden en que es su mejor presentación hasta ahora.

Finalmente, Ángela Aguilar interpreta ‘No me queda más’. Los jurados aprecian el vestuario, pero señalan fallos en la voz y estilo. Armonio elige como ganadora de la noche a Paquita la del Barrio obteniendo $7 millones, mientras que Raphael, Ángela y Perales pasan a la eliminación.

