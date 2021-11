Amparo Grisales ofrece disculpas por lo ocurrido en Yo Me Llamo con mujer trans

El capítulo de este lunes empezó con un sentido mensaje por parte de Amparo Grisales , César Escola y Yeison Jiménez, aclarando la situación que ha sido interpretada de diversas formas por la edición que obtuvo la audición de imitadora trans de Britney Spears en Yo Me Llamo.

Grisales empezó aclarando que lo que hizo fue una acción que normalmente hace durante el programa con la mayoría de participantes, al salir a inspeccionar con su lupa no pensó que lo que era “un apunte” pasará de ser eso a crear polémica.

“No debía pasar de un apunte, ni de un toque de buen humor; terminó siendo todo lo contrario, por eso, si ofendí a alguien reitero no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol Televisión, una empresa respetuosa de la igualdad y de los derechos de todos”, aseguró.

Aclarando que la edición podría causar ciertos malentendidos e interpretaciones que no se acercarían a la verdad, dio paso a algunos videos de momentos del programa que no salieron al aire donde se evidencia su respeto y admiración a la comunidad LGTBIQ+.

“En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGTBIQ+ y por supuesto, lo sigo siendo, por eso me ha dolido tanto este mal entendido, pues muchos de mis mejores amigos y amigas pertenecen a esta comunidad y jamás quisiera ofenderlos, les pido por favor que con esta aclaración el malentendido llegue a su fin”, finalizó.

En seguida de su intervención, Yeison Jiménez se unió para afirmar que: “nunca ha habido ni habrá mala intención de nuestra parte, sin importar género, raza o nivel económicos, todos son bienvenidos a este escenario, yo me uno a Amparo y si alguien se sintió ofendido, de nuestra parte mil disculpas”.

Finalmente, Escola cerró el mensaje de disculpa, apuntando que invitarán a Yo Me Llamo Britney Spears para ser invitada especial a su nuevo set.

Acá el video: