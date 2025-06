Aurelio regresa a Yo Me Llamo: cuándo y por qué estará en el Templo de la Imitación

¡Sorpresa! Aurelio enamoró tanto a los colombianos como jurado de Yo Me Llamo Mini, que decidió escuchar a los televidentes y volver al programa para aportar su toque de humor, picardía y carisma.

El paso de Aurelio por Yo Me Llamo Mini fue un verdadero éxito, y su reaparición en las pantallas de Caracol Televisión hizo que muchos se devolvieran en el tiempo y sintieran nostalgia por las épocas en las que solían verlo en Club 10. Cientos de personas se desilusionaron al ver su emotiva despedida cuando la etapa con los mini imitadores llegó a su fin; pero Yo Me Llamo escuchó sus peticiones en redes y decidió traerlo de vuelta.

¿Cuándo vuelve Aurelio a Yo Me Llamo?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de su regreso, se sabe que el carismático lobo estará presente en La Gran Final de Yo Me Llamo. La producción ha dejado pistas que indican que su aparición será especial y muy pronto, lo que tiene a los fieles televidentes muy emocionados.

Los regalos que Aurelio recibió en Yo Me Llamo

En el capítulo 76 de Yo Me Llamo, se vivió la final de la etapa Mini, y los jurados se despidieron del lobo de una forma muy especial. César Escola le dijo al personaje:

“Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota”, y le entregó un loro-lobo.

Por su parte, Rey Ruiz también le dio una sorpresa que lo dejó sin palabras:

“Lobo, te tengo una sorpresa… un disco grabado con tus aullidos. Es para que lo puedas compartir con todas tus fans”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.