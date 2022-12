Fotos: Irreconocibles transformaciones de los jurados de Tu cara me suena Nuestros jurados de Tu cara me suena se le midieron al reto del cambio. Paola Turbay se transformó en Celia Cruz, el inigualable Camilo Cifuentes hizo un cambio de look en Miguel Bosé y Martina la Peligrosa hizo de Ariana Grande.